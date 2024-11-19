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Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek Anayasa Mahkemesine başvurdu. Hile iddialarıyla birlikte muhalefet liderleri de seçim sonuçlarını kabul etmedi. Protestolar sırasında 11 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarına itiraz ederek seçimin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkesinde ekim ayında düzenlenen seçimlerde hile yapıldığını iddia eden ve sonuçları kabul etmeyen Zurabişvili'nin, Anayasa Mahkemesine itirazda bulunduğu belirtildi.

Başvuru dilekçesinde, seçimlerin "evrensellik ve gizlilik" ilkelerinin ihlal edildiğini savunan Zurabişvili, mahkemeden, seçimlerin nihai sonuçlarının anayasaya aykırı olduğunun kabul edilmesini talep etti.

Gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı

Öte yandan muhalefetin, başkent Tiflis'te seçim sonuçlarına karşı 17 Kasım'da trafiğe kapatarak çadır kurduğu İlia Çavçavadze Caddesi sabah saatlerinde polisin müdahalesiyle açıldı.

Daha sonra, Petre Melikişvili Caddesi'ne geçerek burayı trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Arbede sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. Yerel medya, gözaltına alınanlardan birinin gazeteci olduğunu duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından, gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhalefet liderlerinden Giorgi Vaşadze, protestoculara hitaben yaptığı konuşmada, polisin müdahalesine rağmen gösterinin devam edeceğini ifade etti.

Göstericiler, çok sayda polis tarafından geniş güvenlik önlemlerin alındığı Petre Melikişvili Caddesi'ndeki protestolarını sürdürüyor.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonuna göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekiliyle temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili dün gece yaptığı konuşmada, hükümete, seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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