Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Türkiye'yi ziyaret edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ziyaret kapsamında, stratejik ortağımız Gürcistan ile işbirliğimizin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.