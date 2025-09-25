Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'den Barış ve İşbirliği Vurgusu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Orta Koridor'un geliştirmesine ve onun güvenilir bir güzergah olmasına önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Kavelaşvili, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Dünyada yaşanan zorluklar ve güvenlik sorunlarına rağmen Tiflis hükümeti olarak ülkede barışı sürdürebildiklerini ifade eden Kavelaşvili, "Gürcistan hükümetinin temel felsefesi, halkımız için her ne pahasına olursa olsun barışı korumak ve savaşı önlemektir." dedi.

Gürcistan'ın Rusya ile 2008'de savaş yaşadığını anımsatan Kevalaşvili, Ukrayna'da ise 2022'den beri savaşın sürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ukrayna halkının bugün yaşadığı acıyı birçok kişiden daha iyi anlıyoruz. Gürcistan, daha önce olduğu gibi bugün de Ukrayna halkına güçlü ve sarsılmaz desteğini ifade ediyor."

Kavelaşvili konuşmasında, Güney Kafkasya'da barışın sürdürülmesi ve Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi yönünde atılan adımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Gürcistan, Güney Kafkasya bölgesinde sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması ve komşular arasında karşılıklı güven ve işbirliğinin derinleştirilmesi için her zaman destek veriyordu ve aktif olarak çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade eden Kavelaşvili, "Gürcistan, Avrupa ile Asya, Batı ile Doğu arasında en kısa bağlantı yolu ve doğal bir köprüdür." diye konuştu.

Dünyanın farklı noktalar arasındaki ticaret ilişkilerin geliştirilmesi için aktif çaba sarf ettiklerini dile getiren Kavelaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Orta Koridor'un stratejik güzergahının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor ve koridoru Doğu ile Batı arasında en güvenli, en güvenilir ve en istikrarlı bağlantı güzergahı haline getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor."

ABD, Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri, Çin gibi "güçlü ekonomiye sahip" ülkeler ile olan ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Kavelaşvili, "Her türlü diyaloğa ve işbirliğine açığız, ancak aynı zamanda saygı, adil ve onurlu yaklaşımı talep ediyoruz." dedi.

Gürcistan'ın yaşadığı toprak bütünlüğü sorunu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili burada yaptığı konuşmasında, ülkesinin topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu ifade etti.

Kavelaşvili, Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin işgal altında olmasına rağmen ülkesinin kalkınmasının devem ettiğini kaydetti.

Söz konusu bölgelerde yaşayan halka birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kavelaşvili, "Yapay olarak yaratılan engelleri ortak çabalarla aşmak, yıkılan köprüleri yeniden inşa etmek ve özellikle cömert bir millet olarak geçmişin acılarını geçmişte bırakmak görevimizdir." diye konuştu.

Kavelaşvili konuşmasının sonunda, "Küresel ve bölgesel öneme sahip konularda, ulusal çıkarlarımızı da dikkate alarak, istisnasız tüm taraflarla diyaloğa hazır olduğumuzu ve açık olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.