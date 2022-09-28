Gürcistan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Abhazya ziyaretini kınadı

Gürcistan hükümeti, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesini ziyaret etmesine sert tepki gösterdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yaptığı açıklamada, Lukaşenko'nun Rusya'nın desteklediği sözde Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya ile bugün bir araya gelmesini kınadı.

Zurabişvili, "Aleksandr Lukaşenko'nun, işgal altındaki Abhazya ziyaretini şiddetle kınıyorum. Bu, işgal altındaki Gürcistan toprakları yasasının, ikili ilişkilerimizin ve uluslararası hukuk ilkelerinin kabul edilemez bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Başbakan Garibaşvili ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya'nın işgal ettiği Gürcistan'ın Abhazya bölgesine yaptığı sözde ziyareti ve Rus işgal rejimi ile görüşmelerini şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lukaşenko, Gürcistan sınırlarını açık bir şekilde ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, "Belarus tarafını uluslararası kabul edilmiş sınırların içinde egemen devletin toprak bütünlüğüne saygı duymaya ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle çelişen eylemlerde bulunmamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Belarus'un Tiflis Büyükelçisi Anatoli Lis de Gürcistan Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı.

Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.