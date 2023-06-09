Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi öğrencileri Salıpazarı ilçesinde

Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesinden 30 kişilik öğrenci grubu, Salıpazarı Batum Acara ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Turizm Fakültesinden 30 kişilik öğrenci grubu, Salıpazarı Batum Acara ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Türkiye- Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan'ın rehberliğindeki öğrencileri Salıpazarı Batum Acara ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Yazıcı ağırladı. Yazıcı, derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çalışkan ise Batum'un turizm yönünden gelişen bir kent olduğunu belirterek, "Nüfusa göre en çok turist ağırlayan bölge. 'İki ülke tek turist' sloganıyla yola çıktık. Batum'a gelen turist Türkiye'ye gelsin, Türkiye'ye gelen turist de Batum'a gitsin istiyoruz. Bu kapsamda iş birliğini geliştirmek için neler yapabiliriz, bunları konuşacağız." dedi.

Ziyarette Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Merab Khalvashi, Turizm Fakültesi Dekanı Dr. Irakli Kordzaia da yer aldı.