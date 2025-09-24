Gürcistan Başkonsolosu Jishkariani'den Tekirdağ Valisi Soytürk'e Ziyaret

Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jishkariani ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Soytürk, kent hakkında Jishkariani'ye bilgi verdi.

Ardından, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler değerlendirildi.

Vali Soytürk, Jishkariani'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaret için teşekkür etti.