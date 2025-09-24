Haberler

Gürcistan Başkonsolosu Jishkariani'den Tekirdağ Valisi Soytürk'e Ziyaret

Gürcistan Başkonsolosu Jishkariani'den Tekirdağ Valisi Soytürk'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri değerlendirdi.

Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jishkariani ve Soytürk makamda bir süre sohbet etti.

Soytürk, kent hakkında Jishkariani'ye bilgi verdi.

Ardından, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler değerlendirildi.

Vali Soytürk, Jishkariani'yi kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkında istismar suçlaması

Elon Musk'ın babası hakkında mide bulandıran iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu

Dünyanın gözünü çevirdiği şehrin sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.