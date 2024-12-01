Üye Girişi
Haberler
Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar

 Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi

Tel Rıfat'a mehter marşıyla girip toprağı öptüler
Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı

Gürcistan Başbakanı, Tiflis'teki Gösterileri Şiddetle Suçladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerin barışçıl olmadığını belirterek, eylemcilerin şiddet içeren davranışlar sergilediğini ifade etti. AB katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı çıkan protestolar devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerin barışçıl olmadığını belirterek, eylemcileri şiddet içeren davranışlar sergilemekle suçladı.

Başbakan Kobakhidze, Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı devam eden gösterilerde şiddet olayların yaşandığına dikkati çeken Kobakhidze, "Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil." dedi.

Eylemcilerin polise ve parlamento binasına defalarca saldırdığını belirten Kobakhidze, ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" partisi ve destekçilerinin, Ukrayna'da 2014'te yaşanan "meydan olayları" benzeri bir eylem düzenlemeye çalıştıklarını savunarak, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kobakhidze, gösterilerde polis ve parlamento binasına saldıranlar arasında birkaç Rusya ve bir İngiltere vatandaşı bulunduğunu ifade ederek, "Şiddet çetelerini organize eden yabancı 'eğitmenlerle' uğraşıyor olabiliriz ancak gelişmeleri önceden tahmin etmek istemiyorum, bu bir soruşturma meselesidir." dedi.

Ülkenin AB ile entegrasyonunun kendileri için öncelikli olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, " Gürcistan'ın 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'ne kesin katılımı için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

ABD- Gürcistan ilişkileri

Öte yandan, Tiflis'teki olaylar nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığının Gürcistan ile olan stratejik ilişkileri askıya almasına yönelik değerlendirme yapan Kobakhidze, bu kararın geçici olduğunu ileri sürdü.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump ile şimdiden bağlantı kurduklarını kaydeden Kobakhidze, "Trump ne derse o olur, dolayısıyla bizim için en önemli şey, Donald Trump ile olan ilişkimizdir." dedi.

Kobakhidze, dün yaptığı açıklamada AB'ye yönelik "Şantaja son verin" çağrısında bulunarak, "(AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de hemen imzalarım." ifadesini kullanmıştı.

Gösteriler sürüyor

Başbakan Kobakhidze'nin, AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 4. gününde sürdürdü. Ayrıca, ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." şeklinde konuşmuştu.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
img

Okan Buruk'tan hakeme sahanın ortasında olay yaratacak sözler
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
img

Galatasaray'dan maça dakikalar kala bomba açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi Halep nerede, nereye bağlı? Halep hangi ülkeye bağlıdır? 2 Aralık'ta Tarihte Bugün 2 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV'de Neler Var? Bugün TV Yayın Akışı Ankara'da Hava Durumu 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.