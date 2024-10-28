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Gürcistan Başbakanı'ndan Seçim İtirazlarına Yanıt

Gürcistan Başbakanı'ndan Seçim İtirazlarına Yanıt
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'deki parlemento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarını anayasal düzene karşı çıkmakla suçladı. İktidar partisi Gürcü Hayali'nin seçimleri kazandığını belirten Kobakhidze, muhalefetin itirazlarını geri çevirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinde 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarını (STK) anayasal düzene karşı çıkmakla suçladı.

Başbakan Kobakhidze, Tiflis'te Hükümet Binası'nda başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Konuşmasında, iki gün önce Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimleriyle ilgili gelişmeleri değerlendiren Kobakhidze, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisi olarak seçimleri kazandıklarını ifade etti.

"Ülkemizde seçimler benzeri görülmemiş derecede barışçıl bir ortamda yapıldı." ifadesini kullanan Kobakhidze, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun da etkili bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Parlamentoya girmek için yüzde 5 barajını geçen muhalefet partileri ve onları destekleyen STK'lerin seçim sonuçlarını kabul etmediğini hatırlatan Kobakhidze, benzer durumu daha önceki seçimlerde de gördüklerini belirtti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet ve STK'lerin anayasal düzene karşı çıktığını söyleyen Kobakhidze, devletin buna izin vermeyeceğini dile getirdi.

Kobakhidze, hükümet için Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu sürdürmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

İktidar partisi olarak, seçimlerde en çok oy alan muhalefet partisinden yaklaşık 890 bin daha fazla oy aldıklarını kaydeden Kobakhidze, muhalefetin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlem misyonunun açıkladığı bilgilere de karşı çıktığına işaret etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı ve bazı muhalefet partileri, parlamento seçimini tanımıyor

Öte yandan, dün açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini kaydederek "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı." demişti.

Seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunan Zurabişvili, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı 28 Ekim akşamı Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etmişti.

Yüzde 5 barajını geçen muhalif "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderleri de Zurabişvili gibi seçim sonuçlarını tanımadıklarını bildirmişti.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Kasım ayında, Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolünün" yayımlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içerisinde yeni parlamentonun toplanması bekleniyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu parlamentoda, Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefetin ise toplam 61 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına hükümet olabilecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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