Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Kurban Bayramı'nda Tiflis Cuma Camisi'ni Ziyaret Etti

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Kurban Bayramı'nda Tiflis Cuma Camisi'ni Ziyaret Etti
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Kobakhidze, ülkedeki dini çeşitliliğe vurgu yaparak, Müslüman vatandaşların ülkenin kalkınmasına olan katkılarını takdir etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kobakhidze, Kurban Bayramı vesilesiyle başkent Tiflis'teki Tiflis Cuma Camisi'nde ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Başbakan Kobakhidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, diplomatlar, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresinin yetkilileri, Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Müslüman vatandaşlar ve diğer davetlilerin katıldığı kutlama programında bir konuşma yaptı.

Burada Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Kobakhidze, "Ülkemiz, hem milli hem de dini çeşitliliğiyle gurur duyuyor. Aramızda kurulan ilişkiler ve dostluklarla çok gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Müslüman vatandaşların, Gürcistan'ın kalkınmasına önemli katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Gürcistan hükümeti, Müslüman toplumunun çıkarlarına mümkün olduğunca özen gösteriyor ve bu gelecekte de devam edecek. Ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyorsunuz ve bunun için size çok teşekkür etmek isterim."

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov, Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze, Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faik Nebiyev ile Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vaşakmadze de programda birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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