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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Barışçıl Çözüm Vurgusu

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Barışçıl Çözüm Vurgusu
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözme kararlılığını yineledi. Tiflis'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Kobakhidze, ABD ile olan ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başbakan Kobakhidze başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2024'ün kapanış töreninde konuşma yaptı.

Konuşmasında ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Kobakhidze, Gürcü diplomatların, ülkenin bu yöndeki çıkarlarını uluslararası arenada savunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununun çözülmesinin kendileri için öncelikli olduğunu belirten Kobakhidze, söz konusu sorunu barışçıl yöntemlerle halletme politikasını sürdürdüklerini ifade etti.

Son dönemlerde ABD ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin "bozulmasını" değerlendiren Kobakhidze, ülkenin dış politikasındaki öncelikli konulardan birinin ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi olduğunu söyledi.

Kobakhidze, ikili ilişkilerin düzeltilmesi için Tiflis hükümeti olarak hazır olduklarını, ABD'nin yeni yönetiminden karşılıklı adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Başbakan Kobakhidze konuşmasında Gürcistan'ın sınır komşusu ülkeleri ile ortak projeler gerçekleştirmesinin önemine de değinerek şunları kaydetti:

"Orta Koridor (projesi) bölgesel entegrasyonun önemli bir mekanizmasıdır. Komşu ülkelerle stratejik projelerin uygulanması Güney Kafkasya'da barışı teşvik edecektir ve çok önemli stratejik projelerin şimdiden bizi komşu ülkelerimize bağlamasından memnuniyet duyuyoruz ki bu da son derece önemli. Bu, barışın desteklenmesi açısından önemlidir."

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: 2030'da AB üyeliğine hazır olacağız

Büyükelçiler konferansında konuşan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Parlamentoda düzenlenen törende yemin ederek dün görevine başlayan Kavelaşvili, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu ilkesinin ülkenin anayasasında yer aldığını hatırlatarak bunun Gürcü halkının iradesi olduğunu vurguladı.

Kavelaşvili, ülkesinin AB ile ilişkilerinin son dönemde "birçok spekülasyonla" saldırıya uğramasına rağmen, AB ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Gürcistan'ın 2030'da AB üyeliğine hazır olacağını kaydeden Kavelaşvili, AB katılım müzakereleri başlatmaya hazır olduğu sürece Gürcistan hükümetinin de hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca, Güney Kafkasya'da barışı desteklediklerini, aynı zamanda komşu ülkeleri ile ilişkileri daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Kavelaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Barış ve istikrarın sağlanmasıyla ilgilenen bir taraf olarak Gürcistan, komşu ülkeleri Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile daha yakın ilişkileri ve Güney Kafkasya bölgesinde uzun vadeli barışı güçlendiriyor."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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