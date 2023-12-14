Gürcistan Başbakanı: Gürcistan artık bir Avrupa devletidir

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, 'Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibaşvili, bugün AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü vermesi kararına ilişkin basın toplantısını düzenledi.

Tiflis'te Hükümet Binası'nda, AB Konseyi'nin kararını değerlendiren Garibaşvili, Gürcistan'ın artık AB'ye aday ülke olduğunu kaydederek, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." dedi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu yolunda, hükümet olarak özelikle 2012'den beri oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Garibaşvili, bu başarının Gürcistan halkına ait olduğunu dile getirdi.

Garibaşvili, AB'nin kararını kutlamak için yarın halkı Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliğine davet etti.

AB'den, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova kararı

AB Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı almıştı.