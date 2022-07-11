Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Tiflis Cuma Camisi'nden kutladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı Tiflis Cuma Camisi'nden kutladı.

Kurban Bayramı vesilesiyle Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret eden Garibaşvili, burada din adamları ve ülkesinde yaşayan Müslüman vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye ile Azerbaycan ve diğer ülkelerin Tiflis Büyükelçiliklerinin temsilcilerinin de bulunduğu camideki programda konuşan Garibaşvili, "Bugün buraya gelerek, her birinize, ülkemizin her bir Müslüman'ına olan derin saygımı bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Müslüman vatandaşların bayramını kutladığını ifade eden Garibaşvili, "Kurban Bayramı, nezaket günüdür, nezaketin zafer günüdür, yeni yaşamın, umudun günüdür, bununla ilişkilendirilir ve zafer, iyilik ve sevginin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın bir hoşgörü ülkesi olduğunu ve burada çeşitli dinlere mensup insanların huzur içinde bir arada yaşadıklarını, ülkenin kalkınmasına ortak olmaya ve büyük katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getiren Garibaşvili, "Tekrar tebrik eder sağlık, refah ve mutluluklar dilerim." diye konuştu.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Kurban Bayramı Gürcistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title