Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Pilot Şehit Oldu
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştı. Ailenin evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu.
Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, 38 yaşındaki İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü'ye şehadet haberini verdi.
Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti.
Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel