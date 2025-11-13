Haberler

Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında Son Şehidin Naaşı Bulundu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmalarında son şehidin naaşına ulaşıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen ve 20 personeli taşıyan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki arama çalışmalarında, son şehidin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
500
