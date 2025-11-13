Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında Son Şehidin Naaşı Bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmalarında son şehidin naaşına ulaşıldığını duyurdu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen ve 20 personeli taşıyan TSK'ya ait C130 tipi askeri kargo uçağının enkazındaki arama çalışmalarında, son şehidin naaşına ulaşıldığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: ANKA / Güncel