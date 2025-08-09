Gürcistan, Azerbaycan- Ermenistan Barış Deklarasyonunu Destekledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını tebrik ederek, bölgesel barışı desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kobakhidze, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde barışa yönelik ortak deklarasyona imza atmasını değerlendirdi.

İmzalanan ortak deklarasyondan dolayı Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı tebrik eden Kobakhidze, " Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, bölge ve tüm dünya için bu tarihi anı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, "Gürcistan her zaman bölgesel barış ve işbirliğin yanında yer aldı ve bunu kararlılıkla desteklemeye devam edecek." mesajını paylaştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu tarihi anlaşma, Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik atılan son derece önemli bir adımdır." ifadesi yer aldı.

Gürcistan'ın bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesini desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve Başkan Donald Trump'ın, Güney Kafkasya'da onlarca yıldır süren çatışmanın sona erdirilmesindeki olağanüstü katkılarını ve çabalarını özellikle memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi olayın, Karadeniz bölgesi ve tüm dünyada çatışmaların barışçıl çözümü açısından bir zincirleme etki yaratmasını umuyoruz."

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.