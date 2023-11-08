Gürcistan, AB'nin Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmesini "tarihi" olarak niteledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmesine ilişkin, "Bu, Avrupa Komisyonu'nun tarihi bir kararıdır.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmesine ilişkin, "Bu, Avrupa Komisyonu'nun tarihi bir kararıdır." dedi.

Garibaşvili, düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonu'nun, Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmesiyle ilgili kararını "Elbette bu gerçekten tarihi bir gün. Bu, Avrupa Komisyonu'nun tarihi bir kararıdır." şeklinde değerlendirdi.

Aralık ayında Gürcistan'a AB'ye aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini aktaran Garibaşvili, "İnanıyorum ki aralık ayında ülkemiz nihayet bugünkü karara imza atacak, aday statüsüne kavuşacak. Ülkemizin kendisini farklı bir gerçeklik içinde bulacağı söylenebilir. Bu şüphesiz Avrupa entegrasyonu yolunda atılmış çok güçlü bir adımdır." diye konuştu.

Garibaşvili, AB ile entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi yönünde son 11 yıl içerisinde oldukça etkili adımlar attıklarını vurguladı.

AB Komisyonu, bugün verdiği kararıyla Ukrayna ve Moldova ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a ise aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.