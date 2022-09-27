Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi

Güncel Haberler

Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeden son günlerde Gürcistan'a giriş yapanların sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin sayısında özelikle 23 Eylül'den itibaren artış kaydedildiği aktarıldı.

Son 10 günde Gürcistan'a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaptığı aktarılan açıklamada, 62 bin 120 kişinin de Rusya'ya dönüş yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Rusya- Gürcistan arasındaki "Kazbegi" sınır kapısında ek güvenlik önlemleri alındığı bildirdi.

Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet partileri, yarın Rusya-Gürcistan sınırında bir gösteri düzenleyecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

İçişleri Bakanlığı Gürcistan Eylül Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title