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Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan müteahhit ile eşi tutuklandı

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Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan müteahhit ile eşi tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan ve İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde dün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde arandığı tespit edilen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çiftten Sevilay Karakuş'un Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Yavuz Karakuş'un ise Marmara Cezaevi'ne gönderileceği bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Gürcistan Adıyaman 3. Sayfa Güncel Haberler

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