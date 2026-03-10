Haberler

Gürcistan, 10 Yıllık Enerji Planıyla Elektrikte Özyeterlilik Hedefliyor

Güncelleme:
Gürcistan, yerli üretim yoluyla elektrik özyeterliliği sağlamak amacıyla 2036 yılına kadar toplam kurulu elektrik üretim kapasitesini 11.500 megawatt'a çıkaracak bir enerji geliştirme planı açıkladı. 5 yıl içinde 570 milyon euro yatırım gerekmektedir.

TİFLİS, 10 Mart (Xinhua) -- Gürcistan, 2036 yılına kadar yerli üretim yoluyla elektrik özyeterliliği hedefleyen 10 yıllık bir enerji geliştirme planı açıkladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili pazartesi günü, enerji sektörü temsilcilerine sunduğu planda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesini 11.500 megawatt'a çıkarmak için iki aşamalı bir stratejiyi özetledi.

Kvrivishvili, ilk aşamanın uygulanması ve yeni kapasitenin ulusal şebekeye entegre edilmesi için önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 570 milyon euro (662 milyon ABD doları) yatırım gerekeceğini belirtti.

Fonlar, devletin sahip olduğu iletim operatörü Gürcistan Devlet Elektrik Sistemi tarafından şebeke iyileştirmeleri ve batarya enerji depolama sistemlerinin satın alınması gibi alanlarda kullanılacak.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

