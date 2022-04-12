Gürbulak'ta yolcu otobüsünün yakıt deposundan 345 kilo uyuşturucu çıktı

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, yakıt deposunda 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan risk analizinde, İran'dan gümrük kapısına gelen yolcu otobüsü riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın sağ yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Detaylı inceleme için hangara çekilen araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Dedektör köpeğin de X-ray taramasındaki şüpheli bulunan bölgeye tepki vermesiyle aracın yakıt deposu sökülerek açıldı. Tankın içinde 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Otobüse el koyulurken, yabancı uyruklu sürücü de gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.