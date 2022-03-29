Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonunda ele geçirilen 622 kilo metamfetaminin, İran'dan Türkiye'ye TIR'la sokulmak istendiği ortaya çıktı.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonunda ele geçirilen 622 kilo metamfetaminin, İran'dan Türkiye'ye TIR'la sokulmak istendiği ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, Bakan Mehmet Muş'un dün duyurduğu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı. Buna göre, yapılan risk analizleri sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasına gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR, riskli olarak belirlendi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına alındı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpekleri, aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine açılan deponun içinde 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. İranlı sürücü gözaltına alınırken, araca el koyuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 622 kilo metamfetamin, aynı yerde 12 Mart'ta gerçekleştirilen ve 1 ton 18 kilo metamfetamin bulunmasının ardından en büyük ikinci metamfetamin ele geçirilmesi olarak kayıtlara geçti.

Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş

Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş

Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title