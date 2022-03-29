Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki operasyonunda ele geçirilen 622 kilo metamfetaminin, İran'dan Türkiye'ye TIR'la sokulmak istendiği ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, Bakan Mehmet Muş'un dün duyurduğu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı. Buna göre, yapılan risk analizleri sonucu İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak gümrük sahasına gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR, riskli olarak belirlendi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına alındı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpekleri, aracın yakıt deposuna tepki verdi. Bunun üzerine açılan deponun içinde 622 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. İranlı sürücü gözaltına alınırken, araca el koyuldu. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen 622 kilo metamfetamin, aynı yerde 12 Mart'ta gerçekleştirilen ve 1 ton 18 kilo metamfetamin bulunmasının ardından en büyük ikinci metamfetamin ele geçirilmesi olarak kayıtlara geçti.