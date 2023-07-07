Gürbulak Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı papağan ve mazot ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, gümrük kaçağı 46 papağan ile 1242 litre mazot ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.