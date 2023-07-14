Gürbulak Sınır Kapısı'nda 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 10 kilo 580 gram uyuşturucu bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren bir tırda arama yapıldı.
Aramada tırda bulunan bir yakıt bidonuna saklanan 10 kilo 580 gram esrar bulundu.
Tır sürücüsü, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel