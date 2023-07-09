Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 49 Kilo Eroin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada 49 kilo eroin bulundu. TIR'ın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği ancak detaylı kontrolde eroin olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.