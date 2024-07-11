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Gurbetçilerin Yıllık İzinleri İçin Türkiye'ye Gelişi Rekor Kırdı

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Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor. Edirne Valiliğinin açıkladığı istatistiklere göre, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor.

Edirne Valiliğinin açıkladığı istatistiklere göre, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Pazar günü 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Gümrüklerde bekleme sürelerini azaltmak için hem kolluk hem de gümrük idarelerince önlemler artırıldı.

Gurbetçilerin yurda geliş ve yurttan çıkışta en çok kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 24'e çıkarıldı, çeşitli illerde gurbetçi sezonu için hem emniyet hem de gümrük personeli sayısına takviye yapıldı.

Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 22 Haziran tarihinden bu yana 150 bin araçla 575 bine yakın giriş yaptı.

Anavatanlarına ulaşan gurbetçiler Kapıkule'den girişte duygulanıyor

Avusturya'dan yurda gelen Serpil Kurt, AA muhabirine Türkiye'ye ulaştıkları için çok duygulu olduklarını söyledi.

Kapıkule'den girerken gözlerinin dolduğunu ifade eden Kurt, "13 saatte Edirne'ye geldik. Vatanımıza vardık, çok mutluyuz." dedi.

Mehmet Kurt ise Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız vatanımıza geldik. Türkiye'ye gelince içimizi sevinç kaplıyor, tarifsiz duygular yaşıyoruz. Avusturya'dan 13 saatte uyumadan geldik, hiçbir uyku ve yorgunluk yok." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Süroş Yükseloğlu, 45 yıldır gurbette yaşadığını Türkiye'ye her geldiğinde büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

Türkiye'de olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Yükseloğlu, "Bazen yılda 2-3 kez geliyorum. Hiç gelemeyenler de oluyor. Türkiye'ye gelmekten dolayı çok memnunum. Dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Erol Tarcan, Türk bayrağını görünce manevi duygularının yoğunlaştığını dile getirdi.

Gurbette yaşamanın zor olduğunu belirten Tarcan, "Kapıkule'ye geldik, havasını teneffüs ettik o bile bize yetti. Türkiye'de çok mutluyuz. Allah vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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