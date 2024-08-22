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Gurbetçilerin Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor

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Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor. Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculukları devam ediyor.

Tatilin ve ziyaretlerinin ardından baba ocağından yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kırşehir'den Belçika'ya dönen Ali Altınışık, AA muhabirine, tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi.

Tatilde bol bol akraba ziyaretinde bulunduğunu belirten Altınışık, "Karadeniz'in sahil şeridindeki tüm illeri gezdim. Tatil bitti, şimdi dönüş yolundayız. 35 yıldır gurbetteyiz, gurbette olmak bir burukluk içimizde. Memleketi görünce çok seviniyoruz. Burada ayrı bir özgürlük ayrı bir hasret ayrı bir hasret var." dedi.

Altınışık, memleket hasretini biraz da olsa azaltmak için yanında yöresel ürünler de götürdüğünü kaydetti.

Ankara'dan Almanya'ya dönen Haydar Ateş de gurbetçilerin dönüş yolunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Tatilini Alanya, Çeşme, İzmir ve Antalya'da geçirdiğini ifade eden Ateş, gelecek yılı iple çektiklerini belirtti.

Trabzon'dan Almanya'ya giden Abdullah Pervaneli, 41 yıldır gurbette yaşadığını anlattı.

Dönüş yolunun duygu dolu geçtiğini dile getiren Pervaneli, "Tatilimizi Trabzon ve İstanbul'da geçirdik. Bol bol yaylaları gezdik. İnşallah seneye görüşürüz." diye konuştu.

Bursa'dan Almanya'ya dönen Seyhan Emeç de gurbette yaşamanın zor olduğunu anlattı.

Her yıl memleket hasretiyle tatili Türkiye'de geçirdiklerini ifade eden Emeç, şunları kaydetti:

"Gurbetçi olmak anlatılmaz, yaşanır. 22 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. Dönerken de yöresel ürünler götürüyoruz yanımızda. Ailem Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşıyor. Zeytin götürüyorum oradan Almanya'ya."

Kaynak: AA / Güncel

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