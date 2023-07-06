Gurbetçilerin depremzedeler için gönderdiği yardım tırı Zonguldak'a ulaştı

ZONGULDAK - Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneği iş birliği Almanya'da toplanan 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu, 60 tane çadır engelli arabaları Zonguldak'a ulaştı.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneği iş birliği ile Almanya'da afetzedeler için yardım kampanyası başlatılmıştı. Toplanan yardımlar 3 gün önce Almanya'dan yola çıkarak bugün Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanlığı'na ulaştı. Yardımları Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altundal, Avrupa Devrekliler Derneği Başkan Yardımcısı İlyas Korkut ve gönüllüler karşıladı. Tırın içerisinde, 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu bunun dışında 60 tane çadır engelli arabaları yer aldı. Yardımların indirilmesinin ardından ilk olarak Zonguldak'ta yer alan afetzedelere dağıtılacak. Geriye kalan malzemeler ise ateş bölgesine gönderilecek.

Vali Yardımcısı Mehmet Türk, "Kızılay bizim en büyük hayır sever kuruluşumuz. Barışta savaşta her türkü afette her türlü olumsuz koşulda vatandaşlarımızın yardımına koşan yüz akı kuruluşumuz. Deprem sırasında da çok büyük yardımları oldu. Bu tırda Almanya'da yaşayan Zonguldaklı hemşirelerimizin topladıkları bir takım yardım malzemeleri. Toplamışlar Zonguldak Kızılayı'na göndermişler. Bizde bunu teslim almak için buraya geldik. Ben hayır yapan bütün hemşirelerimize Avrupa'da ki hemşirelerimize teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı yardımların ulaştığını söyleyerek, "Avrupa Zonguldaklılar Derneği ve Avrupa Devrekliler Derneğinin ortaklaşa planladıkları topladıkları yardımlar bugün bizlere ulaştı. Daha önce de çok sayıda tır deprem bölgesine gönderdiler. Bunları biliyoruz. Allah razı olsun. Biz Kızılay olarak veren el ile alan el arasında köprü vazifesi yapıyoruz. Bu şekilde yardımları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Gelen yardımlar Zonguldak ilimizde ihtiyacı olan afet zedeler var ise gelen yardımlar öncelikle onlar arta kalanları da deprem bölgesinde ki afet zedelere göndereceğiz" şeklinde konuştu.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altundal, "Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Avrupa Zonguldaklılar Derneği Türkiye Temsilcisi Bünyamin Altındağ. İlyas beyde Avrupa Devrekliler Derneği Başkan Yardımcısı. Avrupa'da işadamlarımız vatandaşlarımız bağışçı kardeşlerimiz bunların içerisinde Almanlar da var. Bu derneklerin öncülüğünde organize edilen yardımlar. Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Kızılay'a teslim etmek için buradayız. Bütün barışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce 15 Tır malzeme jeneratör 750 ısıtıcı çok ciddi yardımlar gelmişti. Burada da yine 167 tane ranza, 500 tane eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumu bunun dışında 60 tane çadır engelli arabaları gibi bir takım aynı yardımlar. Burada teslim ediyoruz. Allah afetlerden bizleri korusun. Bizler afetlerde bir araya gelen tek vücut olan vatandaşlar olarak gerçekten zoru başardık. Yaralarımızı sarmak için çaba sarf ediyoruz. Aracı olan sayın Valiliğimize ve Kızılayımıza teşekkür ediyoruz. Buradan Almanya'da ki kardeşlerimize de sesleniyoruz Allah yardımlarını kabul etsin, yardımlarınız emin ellerde yerine ulaştı Allah daha güzel günlerde bir arada olmayı nasip etsin" diye konuştu.

Program yardımların indirilmesinin ardından sona erdi.