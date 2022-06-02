Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor - Haberler

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Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Yıllık izinlerini baba ocaklarında, memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ana vatana gelmeye başladı.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında, memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ana vatana gelmeye başladı.

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarından giriş yapıyor.

İsveç'ten gelen Gönül Yurdagül, AA muhabirine, uzun kilometrelerin ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yurdagül, memleketi Konya'nın Kulu ilçesini, ailesini çok özlediğini ifade etti.

Almanya'dan gelen Şenol Genç de memlekete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ordu ve Giresun'daki yakınlarını ziyaret edeceğini ifade eden Genç, "Yolculuğumuz güzel geçti. Her sene geliyoruz. Türkiye'ye kavuşmanın heyecanını anlatılamaz." dedi.

Emekli olduğunda Türkiye'nin her yerini eşi ile gezmek istediğini, bunun hayaliyle yaşadıklarını dile getiren Genç, Türkiye'nin çok değerli bir ülke olduğunu söyledi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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