Gurbetçiler Yıllık İzin İçin Türkiye'ye Dönüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri sürüyor.

Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Almanya'nın Hannover kentinden gelen Sinan Aksoy, AA muhabirine, uzun yolculuğun ardından Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tatilini memleketi Adana'da geçireceğini belirten Aksoy, "Vatanımıza kavuştuk, keyfimiz yerinde. Havası güzel, insanları güzel. Bir yıl boyunca vatana kavuşmak için bekliyoruz. Gurbetçi olmak böyle bir şey işte. Gurbetin eziyetini çekip memlekete gelmek çok güzel oluyor." dedi.

Gurbetçilerin Türkiye'ye sevinç içinde gelerek dönüşte hüzünle ayrıldığını anlatan Aksoy, gurbette en çok bayramların zor geçtiğini kaydetti.

Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen Özkan Aktacı da Türkiye'yi çok özlediğini dile getirdi.

Tatilini akraba ziyaretleriyle geçireceğini paylaşan Aktacı, "Tekirdağ ve Eskişehir'de ziyaretlerde bulunacağız. Yıllardır gelip gidiyoruz. Bu yıl da geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Zabit Kaygusuz da yolculuğun yorucu geçtiğini söyledi.

Vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kaygusuz, "İnanın karşıdan gelirken Türk bayrağını görünce yorgunluk dahi kalmıyor. Ağlamamak elde değil. Tatilde vatanımda her günümü dolu dolu değerlendireceğim." şeklinde konuştu.