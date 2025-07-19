Gurbetçiler Yıllık İzin İçin Türkiye'ye Akın Ediyor

Gurbetçiler Yıllık İzin İçin Türkiye'ye Akın Ediyor
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Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye girişleri yoğun şekilde devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan vatandaşlar, memleketlerine doğru yol alıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından Edirne'de kısa süreli dinlenen gurbetçiler, ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

Kapıkule'de 12 peronda görevli polis ve gümrük personeli, 24 saat esasına göre hizmet vererek geçişlerin hızlı şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Hollanda'dan gelen Mehmet Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Elazığ'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

"Sınır kapısına geldiğimizde içimize bir heyecan doluyor. Gurbet zor, ancak yaşayan bilir." diyen Ertuğrul, Türk bayrağını görünce gurur duyduğunu ve memleket hasretinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Hollanda'dan gelen Şenol İnci ise uzun yolculuğun yorgunluğunu Türkiye'ye adım atar atmaz unuttuğunu belirterek,"Türkiye'ye gelmeyi bir çocuğun annesine kavuşmasına benzetiyorum. Çok seviyoruz vatanımızı." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Ali Osman Şahin de Türkiye'ye ulaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yolculuk yorucu geçti ama Türk bayrağını görünce her şey unutuluyor. Tarif edilemez bir duygu." dedi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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