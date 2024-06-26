Üye Girişi
Haberler

Gurbetçiler Vatana Kavuşmanın Sevincini Yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelerek memleket özlemine son veriyor. Sınır kapılarında duygusal anlar yaşayan gurbetçiler, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu paylaşıyor.

Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden memleket özlemiyle yola çıkan gurbetçiler, vatana kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla ailecek yola çıkan gurbetçiler, uzun ve yorucu yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşıyor.

Memlekete kavuşan gurbetçiler sınır kapılarındaki işlemlerinin ardından baba ocağının yolunu tutuyor.

Sınır kapılarında mola veren bazı gurbetçiler ise vatana kavuşmanın sevincini duygulanarak anlatıyor.

"Bayrağı görünce her şey bitiyor"

Almanya'dan gelen Murtaza Sak, AA muhabirine 45 yıldır gurbette yaşadığını söyledi.

Gurbete gittiği ilk günden bu yana vatana gelme özlemiyle yanıp tutuştuğunu belirten Sak, "Çocukların, torunların işi orada bir türlü gelemiyoruz ama Türkiye özlemi bambaşka. Geldiğimizde Türk bayrağını görünce 3 bin kilometre yolun yorgunluğunu unutuyorsun her şey gelip geçiyor. Yorucu bir yolculuk, uykusuz geliyoruz ama bayrağı görünce her şey bitiyor. 'Elhamdülillah Rabb'ime şükürler olsun' diyorsun. Vatan bambaşka bir şey." dedi.

Gurbette 45 yıl boyunca Türkiye'nin sıcaklığını aradığını anlatan Sak, en çok memleketi Aksaray'ı ve köyünü özlediğini dile getirdi.

Almanya'dan gelen Cennet Sak, Türkiye'ye giriş yaptıklarında kendilerini güvende hissettiklerini ve içini bir huzur kapladığını belirtti.

Türkiye'nin her şeyi ile güzel olduğunu ifade eden Sak, "Yemekleriyle, pazarıyla çok güzel. Biz pazar göremiyoruz Almanya'da, Türkiye'nin pazarını, yeşilliğini, meyvesini, sebzesini, insanlarını her şeyini özledik." diye konuştu.

Sak, tatilde bol bol memleketi Aksaray'da akraba ziyaretinde bulunacağını anlattı.

"Annem, babam, vatanım, toprağım aklıma geliyor"

Almanya'dan gelen Hasan Müjdat Ercan, Türkiye'ye bir an önce ulaşmak için "güdümlü füze" gibi hiç durmadan geldiğini anlattı.

Memleketi Gelibolu'yu çok özlediğini dile getiren Ercan, "Almanya'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na hiç durmadan geldik. Ama giderken de içimde hep bir hüzün hep bir ağlamak ve 45 yıl önce bıraktığım annem, babam, vatanım, toprağım aklıma geliyor. Yani bir 45 yılın gurbetliliği o kadar zor ki yaşanması gereken bir şey, konuşarak ifade edilemez. Bazı şarkılarda vardır ya 'Ah şu dağların arkası, yol verin dağlar' cümlesi gibi gurbet. Bir ömür git gel ömrü." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Yaşam Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title