Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yolunda Hüzünlü Anlar Yaşıyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor.

İzinlerini tamamlamalarına kısa süre kala yola çıkan gurbetçiler, en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Kapıkule'deki hareketlilik nedeniyle zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

"Ailemizi çok özlüyoruz"

Ailesiyle Almanya'ya dönen Ayhan Kuzucu, AA muhabirine dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu söyledi.

Duygu dolu anlar yaşayan Kuzucu, "Memleketim Sivas'ta iznimizi geçirdik. Çok şükür, güzel geçti. Şimdi gurbete gidiyoruz, geride ailemi bıraktım. Zor oluyor. İnsan duygulanıyor. Gurbette en çok aileyi özlüyoruz." dedi.

Fransa'ya giden Kadir Coşkun da güzel bir tatil geçirdiğini ifade etti.

Gurbette yaşamanın zor olduğunu dile getiren Coşkun, "Dönüş yolu hüzünlü oluyor. Memleketimizi özlüyoruz. Ezan sesini, akrabaları, her şey özlüyoruz. Giderken içimiz buruk oluyor." diye konuştu.

Ali Yıldız da sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını belirterek, "Çocuklar, hiç ayrılmak istemiyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Yurt dışında yaşamaya biraz alıştık ama geride kalanlara özlem duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya dönen Eylül Bektaş da 11 ay boyunca tatile çıkmayı ve Türkiye'ye gelmeyi beklediklerini dile getirdi.