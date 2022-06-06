Gurbetçiler, tatil için trenle ana vatana geliyor - Haberler

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Otokuşet tren ile gelen gurbetçiler, Edirne'de ana vatan ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, tatil için tatil için her yıl tercih ettikleri Optima Express Treni ile ana vatana gelmeye başladı. Avusturya'nın Villach şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaşan tren, 117 yolcusu ve 70 araçla Kapıkule'ye geldi. Yolcular, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

Almanya'nın Stutgart kentinden gelen Murat Türk de tren yolculuğu rahat olduğu için seçtiklerini belirterek, "50 yıldır Almanya'dayım ben, 1973 yılında gittim. Orada çeşitli firmalarda çalıştım ve emekli oldum. Allah'a şükür 5 çocuğum var. Bugün de tatil için Türkiye'ye geldim. Yolculuğumuz çok iyi geçti fakat Bulgaristan çok bekletti. O nedenle biraz geç kaldık. Bizim gibi yaşlı insanlar için tren daha rahat olduğu için trenle geldik" dedi.