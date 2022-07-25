Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen kültür turları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen kültür turları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür turları gezileri Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri ile devam etti.

Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı ve Erdemli Vadisi'ni gezen gurbetçiler, Kubbeli Kilise ve taş evleri inceledi.

İncesu ilçesindeki tarihi mekanları da gezen gurbetçiler, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arasta Çarşısı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami ve tarihi Bulgurcu Mahallesi gibi yapıları da yakından görme fırsatı bulan gurbetçiler, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyen vatandaşlar tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki etkinlik alanında gezilere kayıt yaptırabilecek.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeşilhisar Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title