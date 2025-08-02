Gurbetçiler Kayseri'de Sabah Namazında Buluştu

Gurbetçiler Kayseri'de Sabah Namazında Buluştu
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Kayseri'de yurt dışından izne gelen gurbetçiler, Cami Kebir'de sabah namazında bir araya gelerek dua ettiler ve kuran tilaveti dinlediler. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen program, gurbetçiler arasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kayseri'de gurbetçiler, izne geldikleri memleketlerinde tarihi Cami Kebir'de düzenlenen programda sabah namazında bir araya geldi.

Yurt dışından izne gelen gurbetçiler için İl Müftülüğü sabah namazında buluşma programı düzenledi.

Tarihi Cami Kebir'e gelen gurbetçiler, sabah namazını kılıp, dua ettikten sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı hatim duasına katılan gurbetçiler, birbirleriyle hasret giderdi.

Cami Kebir imamı Halil İbrahim Arslan, AA muhabirine, gurbetçileri mutlu etmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Gurbetçilerin programdan oldukça memnun kaldığını belirten Arslan, hemen hemen 14 yıldır Cami Kebir'de cuma sabahları program düzenlediklerini dile getirdi.

Bu yıl gurbetçilerin de katıldığını anlatan Arslan, programın yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti.

Gurbetçi Mustafa Katan da 1978 yılında Almanya'ya gittiğini söyledi.

Kendileri için düzenlenen programdan dolayı mutlu olduğunu aktaran Katan, "58 yaşına geldim, ilk olarak böyle bir sabah namazı kıldım. Geçenlerde hocama sormuştum, onun vesilesiyle öğrendim. Özel olarak sabah namazı için geldim. Bize özel program yapan hocamdan Allah razı olsun. Çok muhteşemdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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