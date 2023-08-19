Gurbetçiler Arabalı Treni Tercih Ediyor

Yıllık izinlerini ve yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda rahat ve konforlu olduğunu düşündükleri arabalı treni tercih ediyor. Gurbetçiler, Edirne Tren Garı'nda arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyerek kompartımanda yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Arabalı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya güzergahından Avusturya'ya ulaşıyor.

Yıllık izinlerini ve yaz tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda rahat ve konforlu olduğunu düşündükleri arabalı treni tercih ediyor.

Yaz tatillerini memleketlerinde ve sevdiklerinin yanında geçiren gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüyor. Rahat ve konforlu yolculuk yapmayı tercih eden gurbetçiler, Edirne Tren Garı'nda arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyerek kompartımanda yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor. Gurbetçiler, gümrükteki işlemlerinin ardından araçlarını trene yüklüyor. Karayoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler otomobilleriyle günlerce yolculuk yaparken, arabalı treni seçenler ise yorulmadan yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

"Sevinçle gelip, üzüntüyle dönüyoruz"

Yaşadığı Avusturya'ya dönüş yolculuğunda arabalı treni tercih eden gurbetçilerden Nurten Heli Margi, "Geçen yıl çok sıkıntı çektik, 12 saat Edirne'de beklemiştik. O yüzden bu sene treni tercih ettik. İlk kez deneyeceğiz. İnşallah güzel geçer. Sevinçle gelip, üzüntüyle dönüyoruz. Özlem çok farklı bir şey. Yarımız Türkiye'de, yarımız Avusturya'da. Vatanımız çok farklı. Anlatılacak bir duygu değil, sadece yaşamak gerekir. Allah hiçbirimizi vatanımızdan ayırmasın" dedi.

Yaşadığı Almanya'ya dönüş yolculuğuna geçen Songül Doğan, Türkiye'ye gelişte sevindiklerini, Avrupa'ya dönüşte de üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yaşadığı Almanya'ya giden Hatun Kurban, daha önce de arabalı trenle yolculuk yaptığını ve rahat olduğunu aktardı. Türkiye'nin çok farklı olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Kurban, Türkiye'yi çok sevdiğini ve dönerken üzüntü yaşadığını ifade etti.

"Kabinde uyuyarak yolculuk yapıyoruz"

Memleketi Konya'dan yaşadığı Avusturya'ya dönen Seyfullah Durmaz, "2 yıl önce arabayla karayolundan yolculuk yapmıştık. Ortalama Konya'dan Avusturya'ya gitmem tam 64 saat sürmüştü. O yüzden bu sene tercihimiz arabalı tren oldu. Tren rahat ve konforlu. Kabininde uyuyarak rahat şekilde yolculuk yapıyorsun. Bizim için vatan, toprak, gurbet bambaşka" dedi.

Memleketi Kayseri'den Avusturya'ya gitmek üzere yola çıkan Metin Akkaya, yaşı itibarıyla araba kullanmakta zorlandığı için arabalı trenle konforlu yolculuk yapmak istediklerini söyledi.

Edirne kent merkezindeki Edirne Tren Garı'ndan kalkan arabalı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya güzergahından Avusturya'ya ulaşıyor. Gurbetçiler, bu noktadan sonra yaşadıkları şehirlere otomobilleriyle ulaşıyor. - EDİRNE