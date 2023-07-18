Gurbetçi Vatandaşlara Hoş Geldiniz Sürprizi

Almanya'nın Frankfurt kentinden Kayseri'ye gelen gurbetçi vatandaşlara, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Kayseri Erkilet Havalimanı'nda güllerle karşılayarak 'hoş geldiniz' dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "Gurbetçi vatandaşlarımıza küçük bir sürpriz hazırladık. Büyüklerimizin hatırlarını sorduk, küçüklerimizle tokalaşıp hediye takdim ettik, yüzlerinde tebessüm oluşturduk" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Erkilet Havalimanı'nda gurbetçi vatandaşlarımızı güllerle ve hediyelerle karşıladı. Almanya'nın Frankfurt kentinden Kayseri'ye iniş yapan ve 194 kişiden oluşan kafile, uçaktan iner inmez KESOB tarafından hazırlanan 'Cennet Türkiyemize Hoş Geldiniz' pankartıyla karşı karşıya kaldı. Kimi vatandaşlar sürpriz karşısında şaşkınlığını ve sevincini saklayamazken, kimisi de hatıra fotoğrafları çekindi.

Gurbetçi vatandaşa sürpriz oldu

Gurbetçi vatandaşlar, sevinçlerini paylaşarak, "Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok düşünceli davranmışsınız, sağ olun mutlu olduk" dedi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyet, uçaktan inen bütün vatandaşlara gül ve hediye takdim etti. Karşılama merasiminin ardından Başkan Odakır ve beraberindeki heyet, uçakta görev yapan personele de gül ve hediye takdim etti.

"Mutluluğu beraber paylaştık"

Merasimin ardından KESOB Başkanı Odakır, Kayseri Erkilet Havalimanı Müdürü Fatih Türkoğlu'nu makamında ziyaret ederek, yapılan faaliyete yardımları için teşekkür etti. Başkan Odakır, "Havalimanımızda gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Artık geleneksel bir şey oldu kurumumuz için. Bu yıl da 194 kişiden oluşan bir kafileyi karşıladık. Kendilerine hoş geldin dedik, hal hatır sorup gül ile hediye takdim ettik. Tabi vatandaşlarımız yurtlarından uzakta yaşıyorlar, vatan hasreti de çekiyorlar. Bu hasretlerini gidermek için geldiklerinde biz de kendilerini mutlu etmek istedik. Aldığımız olumlu tepkiler de amacımıza ulaştığımızı gösterdi. Biz de vatandaşlarımız da mutluluğu paylaştık memnun olduk. Tekrardan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Şehrimizde, ülkemizde güzel vakitler geçirmelerini diliyorum. Öte yandan havalimanımızın kıymetli müdürü Fatih Türkoğlu beyefendiye de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ