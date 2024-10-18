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Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çeteye Operasyon: 2 Tutuklama

Gurbetçi Kadınları Dolandıran Çeteye Operasyon: 2 Tutuklama
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Nevşehir ve Aksaray'da, lüks araç satma bahanesiyle gurbetçi kadınları dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin çok sayıda kadını yaklaşık 50 milyon avro dolandırdığı belirlendi.

Nevşehir ve Aksaray'da gurbetçi kadınları uygun fiyata lüks araç satma bahanesi ve evlilik vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, önceki gün gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gülşehir Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşen şüphelilerden H.K. ile B.C.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Polis, kendisini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıtıp, araç satma bahanesiyle temas kurduğu gurbetçi kadınları evlilik vaadiyle dolandıran suç şebekesi elebaşı H.K. ile diğer 8 şüpheliyi 17 Ekim'de eşzamanlı operasyonla yakalamıştı.

H.K'nin, sosyal medyada tanıştığı kadınları, lüks otomobil firmasının uygun koşullarda kampanyası için sahte evraklarla sözleşme düzenlediği, aracı almaya geldiklerinde evlilik vaadiyle yakın ilişki kurup, lüks eşyalarla donattığı evlerde ağırladığı, birikimlerini veya bankalardan çektirdikleri kredileri alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenmiş, şikayetçi olmak isteyen kadınlara şantaj da yapan şebekenin bu yöntemle çok sayıdaki kadını yaklaşık 50 milyon avro dolandırdığı tespit edilmişti.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir ve Aksaray'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.K. ile B.C.E, M.O.S, Ş.D, A.D, F.D, K.D, M.A.Ö. ve F.C'yi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte araç plakalarıyla çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Aksaray Güncel Hukuk Suç

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