Gurbetçi kadının enkaz başında umutlu bekleyişi 3 çocuk annesi Şenay Kundak, Almanya'dan kazandığı paralarla aldığı tüm gayrimenkulleri enkaz oldu 5 ev ve 1 dükkanı yıkılan Kundak, ailesiyle şans eseri hayatta kaldı Depremzede anne evinin enkazı başında 1 milyon değerindeki altın ve para...

Gurbetçi kadının enkaz başında umutlu bekleyişi

3 çocuk annesi Şenay Kundak, Almanya'dan kazandığı paralarla aldığı tüm gayrimenkulleri enkaz oldu

5 ev ve 1 dükkanı yıkılan Kundak, ailesiyle şans eseri hayatta kaldı

Depremzede anne evinin enkazı başında 1 milyon değerindeki altın ve para dolu çantasını bulmaya çalışıyor

HATAY Yıllarca Almanya'da birikim yapan 3 çocuk annesi Şenay Kundak'ın, Hatay'daki 5 ev, 1 dükkan ve ziynet eşyaları depremle birlikte enkaz oldu. Elinde hiçbir şeyi kalmayan Kundak, evinin enkazında 1 milyona yakın ziynet eşyası ve parasına ait çantayı bulmaya çalışıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da oluşturdu. Antakya'nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak'ın, yıllarca Almanya'da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaz oldu. Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremde şans eseri ayakta kaldı. Akevler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundak'ın, dairesi ilk depremde büyük bir gürültüyle 2 kata kadar çöktü. Alttaki iki katta kalanlar hayatını kaybederken, Kundak'ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir çok yaşayan aile Bolu'da yaşayan kızlarının yanına gitti. Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya'ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerindeki ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor.

"Alt katlardaki herkes öldü"

Enkaz başındaki ziynet eşyası ve gayrimenkullerinin olduğu çantayı bulmaya çalışan 52 yaşındaki Şenay Kundak, deprem günü yaşadıklarını anlattı. Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, "Bizim bina 8 katlıydı. Biz dördüncü kattaydık iki kat aşağı indik. Bizim altımızdaki katlardaki herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim katta çökmeye devam etseydi, ölürdük" dedi.

"Elimizde bir şey kalmadı"

Almanya'daki birikimleriyle Hatay'da 5 daire ve bir dükkan sahibi olduğunu dile getiren Kundak, "Şuna hiçbir dairem kalmadı. Depremin ardından Bolu'ya kızımın evine taşındık. Valilikten bilgi geldi enkazın başına gelebileceğimiz yönde. Burası yaşadığım evdi, enkazdan para ve altınlarımı bulmak için geldik. 3 gündür geliyorum ama hiçbir şey bulamadık. Umudumuzda kalmadı, tozun içinde kaldık. Tüm birikimlerimiz yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı, bir canımız kaldı. Ona da şükür" diye konuştu.