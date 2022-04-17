Gurbetçi hayırseverler, Suriyeli yetimlerin yüzünü güldürdü

İngiltere'de yaşayan gurbetçi hayırseverlerin yardımlarıyla alınan bayramlıklar ve gıda kolileri, Suriyeli savaş mağdurlarına gönderildi.

Yaklaşık 20 yıldır İngiltere'de ikamet eden ev hanımı 42 yaşındaki Naciye Batkitar, ramazan ayı dolayısıyla gurbetçi Türkler arasında bir yardım kampanyası başlattı.

Hayırsever gurbetçi Batkitar, kısa sürede 300 yetim çocuk için bayram kıyafeti ve 300 aile için de gıda kolisi hazırlanması için gerekli yardımı temin etti.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ile irtibat kuran Batkitar, yardımların Suriye'de savaş mağduru yetimlere ulaştırılması için destek istedi.

Platformun koordinasyonunda tıra yüklenen yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'dan yola çıktı.

Batkitar'ın da aralarında bulunduğu gönüllüler tarafından yardımlar, İdlib bölgesindeki mağdur ve mazlum ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yetim çocuklar erken bayram sevinci yaşayacak

Naciye Batkitar, AA muhabirine, yardım organizasyonunun içerisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllerinde ihtiyaç sahibi olan 4 milyon Suriyeliye ulaşmak olduğunu ifade eden Batkitar, karınca kararınca ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Ramazan ayının bolluk ve bereketinin gayret gösterilmesi halinde büyük bir yardıma dönüşebildiğini gördüğünü vurgulayan Batkitar, "İngiltere'den bize emanet olarak verilen paralarla buradaki muhacir kardeşlerimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ramazan-ı şerif dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize bayramlık, gıda kolisi ve iftar vermeye geldik. Allah hayırseverlerden razı olsun. Burada gerçekten çok ihtiyaç var. Birkaç kişiye sorduğumda 'Aç kalıyoruz, sadece ekmekle iftar ediyoruz' dediklerini öğrendim. Bu ifadeler beni derinden üzdü, Ne olur bu kardeşlerimize yardım edin. Bizler ta İngiltere'den kalkıp buralara gelebiliyorsak sizler de burada bu kardeşlerimize yardım edin. Bunların yardımına hep beraber koşmak zorundayız. Burada çok sayıda kurban kesmek de nasip oldu. Dağıttığımızda kardeşlerimiz tekrar gelin, tekrar dağıtın diyor. Allah bizleri menfaatsiz olarak hayra koşan kullarından eylesin." diye konuştu.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de destek ve katkılarından dolayı İngiltere'deki gurbetçilere teşekkür etti.

Hayırsever Batkitar'ın yardım çağrısına duyarsız kalınmamasının önemine değinen Gerem, "İdlib'deyiz, ramazan ayı bereket rahmet ve paylaşma ayıdır. Özellikle bugün İngiltere'deki Naciye ablamız öncülüğündeki hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizin iftarlarına bereket, gönüllerine sevinç, dillerine dua olacak çeşitli yardımlar getirdiler. Bu yardımları dağıtıyoruz, Rabbim kabul eylesin." dedi.

Gerem, bu yardımlar sayesinde yetim çocuklara erken bayram sevinci yaşatacaklarını sözlerine ekledi.