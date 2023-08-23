Gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı

SAMSUN - Samsun'da gurbetçi ailenin bulunduğu SUV tipi aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık Kavşağı'nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Samsun'a gelen Cevat E.'ninkullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan(15), Mehmet Akifve Kerem E.yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.