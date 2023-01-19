Guojiatuo Yangtze Nehri Köprüsü Trafiğe Açıldı Güncel Haberler CHONGQİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Guojiatuo Yangtze Nehri Köprüsü görülüyor, 18 Ocak 2023. Toplam uzunluğu 1.403,8 metre ve ana açıklığı 720 metre olan Guojiatuo Yangtze Nehri Köprüsü Çarşamba günü trafiğe açıldı. CHONGQİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'deki Guojiatuo Yangtze Nehri Köprüsü görülüyor, 18 Ocak 2023. Toplam uzunluğu 1.403,8 metre ve ana açıklığı 720 metre olan Guojiatuo Yangtze Nehri Köprüsü Çarşamba günü trafiğe açıldı. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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