Günyüzü'nde sel sonrası karayolu ulaşıma kapandı

Sel nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı kara yolu ulaşımı durdu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen sel sonrası ekili tarım arazileri su altında kalırken, kara yolu ulaşımı trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 haftadır ülke genelinde etkili olan sağanak yağış, Eskişehir'de de etkisini sürdürüyor. Saatler süren sağanak yağışlar bazı ilçelerde sel oluşmasına sebep olarak vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dün akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı köylerde meydana gelen selin ardından bu sabah saatleri itibariyle Günyüzü ilçesinde başlayan sağanak yağış da birçok bölgede sele neden oldu. Ekili tarım alanları sular altında kalırken, özellikle Günyüzü ile Polatlı arasında kalan kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çevrede ekipler tarafından çalışma başlatılırken, çiftçiler ise ekili alan arazilerine gelerek kontrol etti.