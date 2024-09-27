Günün Önemli Etkinlikleri: CHP, TÜİK, Eğitim-Sen ve Kültür Yolu Festivali
Bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın basın buluşması, TÜİK'in ekonomik verileri açıklaması, Eğitim-Sen'in öğretmen atamalarıyla ilgili mülakat sonuçları basın toplantısı, İstanbul Kültür Yolu Festivali tanıtım toplantısı ve gemilerin İstanbul Boğazı geçişi gibi önemli etkinlikler gerçekleşecek.
10.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.00 - TÜİK, 2023 yılı mali aracı kuruluş istatistikleri ile ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini ve eylül ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Eğitim-Sen, 2024 yılı için yapılacak öğretmen atamalarının mülakat sonuçları hakkında basın açıklaması yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
10.00 - 18.30- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali "Tanıtım Toplantısı" ve "Galası"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
11.00- Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 16 gemi ile İstanbul Boğazı geçişi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
20.00 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.(SİVAS)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…