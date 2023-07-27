Günlük Yaylası'nda Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.A. isimli şahıs, yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş açarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.