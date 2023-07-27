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Günlük Yaylası'nda Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.A. isimli şahıs, yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş açarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte kan aktı.

Husumetli M.A. ile F.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.A. yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş etti. Silahla ağır yaralanan F.A. ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Yağlidere Jandarma Karakoluna götürüldü. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yağlıdere Jandarma Giresun Güncel Haberler

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