Günlük Siyasi ve Spor Etkinlikleri

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, STK temsilcileri ile Akbelen'i ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/MUĞLA)

12.00 – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da bölge baroları ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

14.00 - SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy Boğa Heykeli önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MUĞLA)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek. (RİZE / KONYA / KAYSERİ / İSTANBUL)

