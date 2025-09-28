Haberler

Günlük Siyasi ve Spor Etkinlikleri

Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde önemli siyasi ve spor etkinlikleri gerçekleşecek. CHP, DEM Parti ve SOL Parti, çeşitli basın açıklamaları ve mitingler düzenlerken, Trendyol Süper Lig'de 4 maç oynanacak.

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, STK temsilcileri ile Akbelen'i ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/MUĞLA)

12.00 – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da bölge baroları ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / DİYARBAKIR)

14.00 - SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı, Kadıköy Boğa Heykeli önünde basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Menteşe'de düzenlenecek "Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MUĞLA)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek. (RİZE / KONYA / KAYSERİ / İSTANBUL)

Kaynak: ANKA
