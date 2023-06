Günlük Haberler - 6 Nisan 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan, "e-devlet Kapısı'na siber saldırı" iddialarına yanıt:

"İddiaları ortaya atanlar, 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Halihazırda e-Devlet Kapısı'nda 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor"

"e-Devlet Kapısı bağımsız bilgi güvenliği uzmanlarınca yapılan güvenlik ve sızma testleriyle düzenli olarak sınanmakta ve sızma testlerinden de başarıyla geçmektedir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Rekabet Kurumunun gündeminde 65 aktif soruşturma bulunuyor

Soruşturmalardan 15'i gıda, 13'ü kimya sektörlerine, 7'si bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik yürütülüyor

Kurumun, otomotiv, akaryakıt ve ilaç piyasalarına yönelik sektör araştırmalarını da bu yıl tamamlaması bekleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- İşletmeler, KOSGEB destekleriyle üretim ve ihracattaki güçlerini artırıyor

KOSGEB'in 6,85 milyar liralık bütçesinin yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere aktarılması hedefleniyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Kronik hastalığı olanlara Kurban Bayramı'nda "porsiyon kontrolü" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Melek Atabey:

"Kalp damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek gibi kronik hastalığı olanların bayramda et tüketiminde porsiyon kontrolüne özen göstermeleri gerekiyor"

"Et, C ve E vitamini içermediğinden, bir tabak et yemeğinin yanına ızgara sebze ya da salata, birkaç dilim tam buğday ekmeği ve bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt yenilmesi dengeli bir öğündür"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Kasaplar Odasından kurban etlerinin işlenmesi ve muhafazası için öneriler

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ:

"Kurban etleri kesildikten iki saat içerisinde vücut sıcaklığını kaybetmez. Etler mümkünse bir tepsi üzerinde kendi halinde soğuyacak"

"Kasap dışında bu işi yapanlar bir yıl önce işlem yapılmış kıyma makinesini çıkarıp kıyma çekebiliyor, eğer iyi temizlenmezse oradaki mikroplar bütün etlere bulaşır"

"Vatandaşlarımız kurban pazarlarından gönül rahatlığıyla kurban alabilirler. Sağlık sorunu olan hayvanlar pazara giremez"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarihi Hürrem Sultan Hamamı'nda bir yılda 40 bin turist ter attı

Sultanahmet'te son zamanlarda yerli turistlerin ve tarih meraklılarının da ilgisini çeken hamam, son bir yılda en fazla ABD, Rusya ve İngiltere'den gelen turistlerce ziyaret edildi

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Engelli dalış rekortmeni, uzuvlarını kaybeden depremzedelere başarı hikayesiyle umut aşıladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aracıyla 25'in üzerinde ili dolaşan ve engelli kalanlarla görüşen dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, "Hayata Yeniden Merhaba" spor kampı düzenlemeyi hedefliyor

Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Koçak:

"22 yaşında iki bacağı kesilmiş halde hastanede yatarken, bana örnek olacak, en azından proteziyle yürüyebilen veya uzvunu kaybetmesine rağmen bir şeyleri başarmış rol modele çok ihtiyacım vardı"

(Tahir Turan Eroğlu/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Zanzibar'ın "mercan bahçeleri" balıkçılık tehdidi altında

Son araştırmalara göre, adada yaşayan yerel halkın en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık faaliyetleri ve küresel iklim değişikliği sebebiyle artan su sıcaklığı mercan resiflerinin ekosistemini olumsuz yönde etkiliyor

(Şebnem Coşkun/Zanzibar)

9- Milli satranççı Masal Budumlu, yeni hamlesini Dünya Şampiyonası'nda yapacak

7 yaşındaki sporcu Masal Budumlu:

"Katıldığım Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 9 müsabakayı da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldum. En cesur hamlemi Dünya Şampiyonası'na saklıyorum"

(Okan Coşkun/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

