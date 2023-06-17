Günlük Haberler - 6 Nisan 2021

6 Nisan 1920

1- Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "çerez" cezası

Kurul, internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcıların bilgilerinin depolanmasına izin veren "çerez"lere ilişkin aydınlatma yapmayan ve açık rıza şartını yerine getirmeyen oyun platformuna 300 bin lira idari para cezası verdi

Veri sorumlusu tarafından internet sayfasında herhangi bir işleme şartına dayanmadan reklam ve pazarlama amacı gibi zorunlu olmayan çerezler vasıtasıyla kişisel veri işlendiğini belirleyen Kurul, bu durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiğine hükmetti

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- Kazakistan'a tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatı

Türkiye, Kazakistan'a 727 milyon 450 bin dolarlık ihracatla, tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs rakamına imza attı

Kazakistan'a yılın 5 ayında en fazla ihracatı, 164 milyon 768 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Hanedan türbelerini "Maraş işi" sanduka örtüleri süsleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2016 yılında hayata geçirilen Puşide Projesi kapsamında, olgunlaşma enstitüleri, Osmanlı hanedanına ait türbelerden örtüsü bulunmayan sandukalar için "Maraş işi" puşide işliyor

Arşiv çalışması, vektörel çizimleri, desen tasarımı, kumaş kesimi İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan puşideler, ham haliyle üretim için gönderildikleri 15 olgunlaşma enstitüsünde tamamlandıktan sonra sandukalara örtülüyor

(Bergin Kıraç/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kuraklığın olumsuz etkileri sulamada otomasyonla azaltılacak

Türkiye'nin yıllık ortalama 112 milyar metreküplük kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık yüzde 77'si tarımsal sulamada kullanılırken DSİ otomasyon projeleriyle bu oranı yüzde 64'e çekmeyi hedefliyor

Kayıp ve kaçakların tespit edilebilmesi için çeşitli tesisler kurulmasının yanı sıra Ergene Havzası'nda başlatılan atık suların arıtılarak kullanıma sunulması uygulamasının diğer bölgelere de yaygınlaştırılması öngörülüyor

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Marmara'da mayıs yağışları geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde arttı

Marmara Bölgesi'nde geçen sene mayıs ayında 18, bu yılın aynı döneminde ise 49,6 milimetre yağış düştü

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir:

"Mayıs ayında alçak basınç sisteminin Akdeniz üzerinden Türkiye'ye gelmesi, kutup bölgesindeki 2012'ye göre buzulların erimesi, buna istinaden nemli havanın kutup bölgelerinde artıp Avrupa'nın güneyine doğru sarkması yağışların Türkiye üzerinde etkili olmasına sebebiyet verdi"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Şampiyon para masa tenisçilerin manevi babası: İlhami Kılınçkaya

Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk ile dünya şampiyonu Nesim Turan, tarihi başarılarında büyük pay sahibi olan antrenörleri İlhami Kılınçkaya'nın Babalar Günü'nü kutladı

Milli takım antrenörü İlhami Kılınçkaya: "Evlatlarım olarak gördüğüm bu sporcular beni her yerde gururlandırdı. Babalar Günü hediyesini 2024 Paris Paralimpik Oyunlar'da birlikte final oynayarak vereceklerdir"

Milli sporcu Abdullah Öztürk: "İlhami hocaya en büyük hediyeyi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda alacağımız başarılarla vereceğiz"

Milli sporcu Nesim Turan: "Onun elinde büyüdüğümüz için şanslıyız. Annemden babamdan çok İlhami hocayı görüyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

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