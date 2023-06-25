Günlük Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri, Milli Piyango İdaresi'nin yasa dışı bahis ve kumar sitelerini kapatması, Türk firmasının ihraç ürünleri, İstanbul'daki taksi sorunu, Perpa'nın karmaşık mimarisi, İBBSK'nın spor politikaları ve Türk hakem Kipdemir'in artistik bilardo hakemliği hakkında açıklamalar

6 Nisan 1920

1- Bayramda yurdun iç ve güney bölgelerini az bulutlu ve açık hava bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik:

"Yurt genelinde önümüzdeki bir haftalık süreye baktığımızda genellikle iç ve güney bölgelerimiz az bulutlu açık, Marmara ve Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz"

"Bir hafta boyunca hava artık mevsim normalleri civarında seyredecek"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Piyango İdaresi bu yıl 43 bin 879 kumar sitesini kapattırdı

Erişimi engellenen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin menşe ülkesi olarak ilk sırada 18 bin 351 siteyle ABD yer aldı

İdare, 1177 internet sitesinden de yasa dışı içeriklerin çıkarılmasını sağladı

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- ABD'liler, Türk firmasının ürettiği çikolatalı portakal dilimlerini tercih ediyor

Ürettikleri çikolata ve sağlıklı atıştırmalıkları 28 ülkeye ihraç eden Türk firmasının "fit ürün grupları"na Çin'den, "glütensiz nohut cipsleri"ne ise İngiltere'den talep geliyor

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Çocukken hayran kaldığı kapıdan 58 yaşında üniversite mezunu olarak çıktı

Üniversite hayalini gerçekleştirip mezuniyet sevinci yaşayan Elif Atay:

"İlk defa bir 23 Nisan töreninde İstanbul Üniversitesinin kapısını gördüm ve hayran oldum. Sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sınavına girdim. Fakat ailem olaylar var diye, beni okutmak istemedi"

"İstanbul Üniversitesinin kapısının önünden her geçişimde, arkaya dönüp baktığımda istemeyerek gözlerimden yaş akıyordu. Rabb'im 40 sene sonra mezun olmayı bana nasip etti"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İstanbul'un "taksi sorunu" hız kesmiyor

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da kimi taksiciler mesafeyi, kimi müşteriyi beğenmiyor

AA ekibi, İstanbul'da kangrene dönüşen taksi sorununu, vatandaşların ve turistlerin yaşadığı sıkıntıları Taksim ve Şişli'de görüntüledi

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye ekonomisine yön veren "devasa puzzle": Perpa

Onlarca sektöre ve 25 binden fazla çalışana ev sahipliği yapan dünyanın en büyük monoblok yapılarından Şişli'deki Perpa, ilk kez girenlerin yanı sıra yıllardır çalışanların bile giriş çıkışını öğrenmekte yıllarca zorlandığı karmaşık mimarisiyle dikkati çekiyor

Perpa esnaflarından Emrah Yeşil:

"Burada 10. yılım. Burayı çözmem 4-5 senemi aldı. Hala bilmediğim yerler var"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İBBSK'da hedef olimpiyatlara en çok sporcuyu göndermek

İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu:

"Ülke menfaatleri en önde geliyor. Potansiyelli sporculara en iyi şekilde nasıl destek olacağımızı düşünüyoruz"

"Spor politikasının baştan yapılıp, ülkedeki genç nüfusun spora yönlendirilip, dünyanın zirvesine oynamamız gerektiğini düşünüyorum"

(Süha Gür/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Dünyada artistik bilardonun zorlu geometrik çizimleri, Türk hakem Kipdemir'den soruluyor:

"Bilardoda 26 yıldır hakemlik yapıyorum. Uluslararası en eski hakemlerden biriyim. Artistik bilardonun zorlu geometrik çizimlerini dünyada 20 senedir ben yapıyorum diyebilirim"

"100 figürün hepsini masanın üzerine çiziyoruz. Her bir figürün zorluk derecesine göre puanları var"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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