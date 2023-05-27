Günlük Haberler

6 Nisan 1920

1- LGS sınavına girecek çocukların ailelerine "Evde olağanüstü hal ilan etmeyin" uyarısı

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer:

"Aileler, çocuklarının hobileriyle ilgilendiği takdirde derse çalışamazlar düşüncesinde olabiliyor. Sadece sınava odaklanmalarını istemeleri yanlış. Bu nedenle olağanüstü hal ilan etmenin çocuğa başarı getirecek hiçbir katkısı yok"

"Çocuk sınava girerken sanki ölüm kalım savaşına gönderiyormuşçasına vedalaşma ritüelleri gerçekleşiyor. Bunun çocuk üzerinde olumsuz etkileri var"

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri Belene Kampı'nda yaşadıklarını unutamıyor

Bulgaristan'dan zorunlu göç nedeniyle ana vatanına dönen Fahri Yaşaroğlu:

"Kibrit kutusu kadar peynir, bir dilim ekmek. 6 ay orada kaldık, sürekli bizi sorguladılar, baskı yaptılar. Tuvalet kovası hücre içinde kapının arkasındaydı. Oraya yemeklerimizi bırakıyorlardı. Verdikleri ekmek buzluydu"

(Hakan Şahin/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası

4 ırkçı saldırganın kundakladığı evden kurtulan ancak aile bireylerini kaybeden Kamil Genç:

"Burada iki kızım Hülya ve Saime, iki kız kardeşim Gürsün ve Hatice, bir de yeğenim Gülistan'ı kaybettik. O gece rahmetli kardeşlerimin seslerini, ağlayışlarını ve bağrışlarını unutamıyorum"

"Annemin (Mevlüde Genç) isminin burada bir okula verilmesi için belediyeye dilekçe verdik, ayrıca rahmetli kızlarımın adının sokaklara ya da okullara verilmesi için öneride bulunduk"

(Mesut Zeyrek/Solingen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- "Hız yapmak" trafik kazalarındaki başlıca kusurlar arasında

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı İhsan Memiş:

"Sürücüler, özellikle hız yapmayı kazanç sayıyor. Dolayısıyla hızdan kaynaklanan çarpmalar, devrilmeler veya kaymalar meydana gelmeye devam ediyor"

"Sokaklarda maksimum 30 kilometre hız sınırı uygulanmakta ancak sürücülerimiz, sokaklarda 60-70 kilometre hızla gidiyor"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı)

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